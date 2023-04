“La chiusura dell’anello ferroviario di Palermo è un’ ottima notizia per i cittadini perché risolvera’ i grossi problemi di mobilità che attanagliano la città”. Lo dicono, una nota congiunta , il segretario regionale della Filca Cisl, Paolo D’Anca e il segretario provinciale di Palermo – Trapani, Francesco Danese, commentando la notizia del Protocollo d’intesa unico, che è stato sottoscritto oggi a Roma, fra il commissario straordinario di Governo, Christian Colaneri, e il direttore commerciale di RFI (Gruppo FS) e le organizzazioni sindacali Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL sulla realizzazione delle opere ferroviarie Caltagirone-Gela e Anello ferroviario di Palermo. “L’accordo – spiegano- ha l’obiettivo di garantire, attraverso un confronto costante tra le parti, lo svolgimento dei lavori nel rispetto della legalità, della sicurezza e dei tempi previsti, favorendo così la ripresa economica del territorio e l’occupazione. Esprimiamo grande soddisfazione anche per i lavori della Caltagirone-Gela la cui realizzazione rappresenta uno spiraglio per dei territori che ad oggi sono completamente isolati e siamo altresì soddisfatti

anche per la notizia della firma del protocollo sulla legalità che da sempre rappresenta, insieme alla sicurezza, una delle condizioni indispensabili per la garanzia di manodopera sana e altamente professionale.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.