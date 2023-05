Istituto Figlie del Divino Zelo

piazza Spirito Santo 3

98123 Messina

La Comunità della Casa Madre dell’Istituto delle Figlie del Divino Zelo comunica che il 9 maggio 2023 ricorre il 20mo Anniversario dell’apertura del Teatro Annibale Di Francia. Il direttore artistico, il Maestro Antero Arena, riferisce che è il secondo teatro di Messina per capienza: conta 315 posti di cui 175 in platea e 140 in tribuna; è stato subito classificato come teatro di categoria “A” per l’acustica, la visibilità, il confort e l’eleganza. Il 9 maggio 2003 è stato inaugurato con un concerto del celebre violinista Uto Ughi. Il 9 maggio 2023 alle ore 17:00 gli alunni dell’Istituto Scolastico Paritario “Canonico Annibale M. Di Francia” celebrano l’anniversario offrendo alle proprie famiglie un concerto, organizzato dalla Coordinatrice Didattica della scuola Suor Annalisa Decataldo e realizzato dall’insegnante di Educazione musicale Rosa Villari. Il concerto vede protagonisti i bambini della scuola primaria che eseguono un repertorio folclorico, religioso, classico e moderno.

Madre Aureliana Foti

Figlie del Divino Zelo

