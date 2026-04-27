Antonella Gugliuzza è stata riconfermata presidente di Aslti, l’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili che ha sede nell’unita operativa di Oncoematologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Civico di Palermo. Alla vicepresidenza rimane Paola Traina; Segretaria, Maria Rosaria Barretta, Tesoriere, Antonella Mirto. Nominati consiglieri, Concetta Guarnera, Graziella Plumeri, Daniela Di Salvo. “Sono onorata di essere stata riconfermata Presidente di ASLTI – sottolinea Antonella Gugliuzza – un incarico che rinnovo con senso di responsabilità e impegno verso le famiglie e i bambini che accompagniamo ogni giorno nel percorso di cura.

Questo nuovo mandato assume un significato ancora più forte perché condiviso con un direttivo interamente composto da donne e mamme che hanno vissuto in prima persona il percorso delle cure del proprio figlio. Continueremo a lavorare con responsabilità e passione per garantire accoglienza, supporto e servizi sempre più efficienti. Il nostro obiettivo è rafforzare la rete di solidarietà e collaborare con le istituzioni affinché nessuna famiglia si senta sola nel percorso di cura”.

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