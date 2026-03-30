È riuscito a riunire il centrodestra, assieme ad alcune liste civiche. Antonello Sala, avvocato, attuale consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ieri sera, in una gremita Aula consiliare, ha aperto la campagna elettorale, ufficializzando la propria candidatura a sindaco di Floridia. E l’ha fatto assieme ai rappresentanti delle diverse forze politiche di centrodestra e delle liste civiche a suo sostegno. L’incontro ha visto infatti gli interventi dei diversi referenti della coalizione: Giuseppe Getulio (Forza Italia); Alessandra Mutarelli (Fratelli d’Italia); Giuseppe Iaci (Spazio civico-Floridia); Michael Fisicaro (Noi moderati); Lino Romano (Alternativa libera e Siamo Floridia); Salvo Burgio (Grande Sicilia); Davide Spadaro (Insieme per Floridia) e Giuseppe La Strina (associazione Giovane Floridia). Sono stati loro ad aprire l’evento, in rappresentanza di un gruppo numeroso e coeso, evidenziando l’entusiasmo per l’adesione al progetto e la fiducia riposta nella candidatura a sindaco di Antonello Sala.





«Avere il loro sostegno mi ha riempito di orgoglio e mi ha spinto a crederci sempre di più, con l’obiettivo di dare un nuovo inizio alla nostra città» ha esordito, non a caso, Antonello Sala, che ha proseguito: «Rappresento una coalizione di cittadini, associazioni e partiti, che si uniscono per offrire una nuova visione di Floridia, nella certezza che sia possibile fare meglio e nella consapevolezza che sia necessario essere al servizio di tutti i cittadini – e non degli interessi di pochi – e delle fasce più deboli, in particolare. Penso, ad esempio, agli anziani, alle famiglie con persone disabili, a chi stenta ad arrivare a fine mese, ai giovani spesso smarriti e che hanno bisogno di un aiuto concreto. La nostra coalizione è composta da persone diverse, con esperienze e visioni differenti, ma unite da un obiettivo comune: una città più equa ma anche più sicura. Perciò siamo qui per ascoltare i cittadini, per capire le loro esigenze, per lavorare insieme, per trovare soluzioni reali e fattibili».





Quindi il candidato a sindaco di Floridia, Antonello Sala, ha snocciolato qualche punto del suo programma, che mira a valorizzare il territorio e la sua storia; investire sui giovani; migliorare i servizi per le famiglie; rendere la città più curata, sicura e accogliente. Maggiore sicurezza una delle priorità di Antonello Sala, che ha evidenziato come «Floridia, negli ultimi anni, stia vivendo un’emergenza sicurezza, con episodi di microcriminalità, vandalismo, degrado, nonché spaccio e uso di sostanze stupefacenti sempre più diffusi. Per non parlare delle periferie, divenute terra di nessuno. È prioritario – ha ribadito – garantire il controllo della città e aumentare la percezione generale di sicurezza sul territorio. Non basta installare sistemi di videosorveglianza, che comunque devono essere efficienti e funzionanti, bisogna coinvolgere la città nel difendere e sensibilizzare un sentimento di legalità, appartenenza e rispetto degli spazi».





Fari puntati anche sullo sviluppo economico, tramite un’attenzione particolare al turismo. «Floridia potrebbe sfruttare maggiormente la sua posizione strategica – ha chiarito Antonello Sala – attraverso iniziative mirate: dalla formazione di personale specializzato alla promozione culturale ed esperienziale, fino alla valorizzazione di itinerari storico-culturali ed escursionistici. Tutto ciò, accompagnato da un’offerta enogastronomica ben strutturata e condivisa con gli operatori locali, favorirebbe infatti un incremento dei visitatori nelle strutture ricettive».





Ma l’attenzione del candidato a sindaco di Floridia è rivolta anche verso il fenomeno del randagismo; la valorizzazione della storia, delle tradizioni e delle feste cittadine e al miglioramento della viabilità e del trasporto. E poi, ancora, giovani al centro «creando le condizioni – spiega il candidato a sindaco di Floridia – affinché possano studiare, lavorare, crescere e realizzare i propri progetti senza dover lasciare Floridia. Collaborazione con scuole, università e imprese, solo un esempio per favorire questo obiettivo».

Largo, infine, «agli impianti sportivi comunali; a una gestione responsabile delle risorse pubbliche; a una politica tributaria equa, sostenibile e trasparente – conclude Antonello Sala – e a una maggiore attenzione alla tutela dell’ambiente e al decoro della città».

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