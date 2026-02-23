Nella Sala degli Specchi della Città di Giarre alle 16.30 del 26 Febbraio 2026 Antonio Ingroia presenta il libro intervista con Massimo Giletti “TRADITI. Le mie verità sui misteri di Palermo e sulla magistratura”. E’ il racconto di un testimone importante e protagonista di primo piano di anni torbidi e drammatici della nostra storia. Nel libro si parla non solo della sua esperienza di magistrato ma anche della sua attività politica e professionale di avvocato. Porta i saluti istituzionali Leo Cantarella, sindaco di Giarre. Intervengono Rosario Sorace, giornalista e direttore di Clessidra2021 e Maurizio Salustro, magistrato. Partecipano i presidenti delle associazioni e dei club service che hanno aderito all’evento.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.