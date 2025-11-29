È Antonio Pace il nuovo Presidente del Comitato per i diritti dei cittadini della VII Circoscrizione. La nomina arriva in continuità con il lavoro già avviato sul territorio, grazie alla collaborazione con il Presidente del Comitato della VI Circoscrizione, Umberto Aresu. Le due circoscrizioni, confinanti e caratterizzate da esigenze sociali e urbanistiche spesso comuni, da tempo portano avanti attività coordinate finalizzate alla tutela dei cittadini e alla valorizzazione delle comunità locali. «La sinergia tra la VI e la VII Circoscrizione – ha dichiarato Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega in Consiglio comunale – rappresenta un modello di collaborazione che sta dando risultati concreti. L’attenzione ai temi del territorio è una priorità e questa nomina contribuirà a rafforzare il lavoro svolto finora, ponendo al centro i bisogni delle famiglie, la sicurezza e la cura degli spazi urbani.» Pace e Aresu continueranno infatti a sviluppare iniziative mirate all’ascolto dei cittadini, alla risoluzione delle criticità e alla promozione di interventi che favoriscano la vivibilità dei quartieri.dammi titolo

