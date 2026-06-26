Cosa devono sapere i genitori

⚕️ Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo divulgativo e si basano sulle indicazioni dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Non sostituiscono il parere del pediatra o del medico curante. In caso di sintomi preoccupanti, rivolgersi sempre a un professionista della salute.

Bocca asciutta, urine scarse e sonnolenza improvvisa. Sono i segnali che i genitori devono imparare a riconoscere d’estate, soprattutto nelle città, dove il caldo si accumula tra asfalto e palazzi e non lascia tregua neanche nelle ore serali. A indicare come muoversi è l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, che ha diffuso dieci raccomandazioni pratiche per ridurre il rischio di colpi di calore e disidratazione nei bambini durante tutta la stagione estiva.

Le indicazioni si rivolgono in particolare a chi trascorre molte ore in ambienti urbani, dove la gestione del caldo per i più piccoli richiede attenzione costante e qualche accorgimento che non sempre è immediato.

Acqua, orari e abiti: le prime mosse

Il punto di partenza è l’idratazione. I bambini spesso non chiedono da bere anche quando ne avrebbero bisogno: i genitori devono offrire acqua di frequente, aumentando l’apporto nelle giornate più calde, senza aspettare che arrivi la sete.

Sul fronte degli orari, il Bambino Gesù indica la fascia tra le 11 e le 17 come quella da evitare per l’esposizione al sole e per qualsiasi attività fisica. Meglio privilegiare luoghi ombreggiati e ben ventilati. Gli abiti contano: leggeri, chiari, traspiranti, preferibilmente in cotone o lino. Testa e pelle vanno protette con cappellino e creme solari ad alta protezione.

Anche l’alimentazione entra in gioco: pasti leggeri, ricchi di frutta e verdura, aiutano a reintegrare liquidi e sali minerali che il caldo disperde rapidamente.

I soggetti più vulnerabili: lattanti e bambini con patologie croniche

Una sezione delle indicazioni riguarda specificamente i lattanti e i bambini con malattie croniche, considerati più esposti agli effetti del caldo. Per i neonati, i pediatri segnalano un dettaglio spesso trascurato: controllare che i pannolini vengano bagnati regolarmente. Una riduzione della diuresi, cioè della quantità di urina prodotta, può essere il primo segnale concreto di disidratazione, anche prima che compaiano altri sintomi visibili.

Gli ambienti di vita e di riposo devono essere mantenuti freschi e ventilati, usando ventilatori o condizionatori ma evitando sbalzi bruschi di temperatura tra interno ed esterno.

Quando intervenire: i segnali da non sottovalutare

I campanelli d’allarme elencati dal Bambino Gesù sono precisi: bocca asciutta, urine scarse e concentrate, irritabilità, sonnolenza, nausea, mal di testa, crampi, svenimenti. Riconoscerli in anticipo è la differenza tra un intervento tempestivo e una situazione che peggiora.

Se si sospetta un colpo di calore, la prima cosa da fare è portare il bambino in un luogo fresco, rinfrescarlo con panni umidi o acqua e fargli bere piccoli sorsi d’acqua.

Quando andare al Pronto Soccorso

Il Bambino Gesù distingue con chiarezza due soglie di intervento. La prima riguarda il pediatra di base: va contattato se il bambino presenta febbre persistente, vomito ripetuto, rifiuta di bere, mostra segni di disidratazione o peggiora una condizione cronica preesistente.

Il Pronto Soccorso va raggiunto immediatamente, senza aspettare, in presenza di alterazione dello stato di coscienza, grave difficoltà respiratoria, perdita di coscienza, convulsioni, incapacità di bere o febbre molto elevata dopo una prolungata esposizione al caldo.