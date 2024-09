Giunge alla trentanovesima edizione il tradizionale corso teorico-pratico di astronomia del Gruppo Astrofili Catanesi, che anche quest’anno si terrà negli spazi del CUS alla Città universitaria, con due escursioni etnee.



Si tratta di un’iniziativa divulgativa adatta a un pubblico eterogeneo. Gli studenti della scuola secondaria potranno utilizzare l’attestato come “credito formativo” o come PCTO (previa convenzione con la scuola). Le lezioni teoriche (su evoluzione stellare, sistema solare, struttura ed evoluzione del cosmo, esopianeti e ricerca della vita), a carattere multimediale e accessibili a tutti, saranno tenute grazie anche all’intervento di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) – Osservatorio Astrofisico di Catania.

Nelle attività di osservazione astronomica i corsisti saranno divisi in gruppi seguiti da tutor, per imparare a riconoscere e osservare gli oggetti celesti e per realizzare semplici fotografie astronomiche. Ogni gruppo utilizzerà i telescopi messi a disposizione dal G.A.C.

I corsisti riceveranno mappe celesti, dispense delle lezioni, software astronomici.

Il corso, che consisterà di sette incontri a cadenza settimanale della durata di circa un’ora e mezza ciascuno, si inizierà sabato 26 ottobre 2024 alle ore 16 e si concluderà sabato 14 dicembre con un sorteggio di libri. Sarà possibile scegliere tra partecipazione in presenza e partecipazione on line.

Le iscrizioni si ricevono il giovedì dalle 19:30 alle 21 nella sede del Gruppo Astrofili Catanesi (via Milo 28) oppure on line, seguendo la procedura indicata nella pagina Internet https://astrofilicatanesi.net, dove è anche possibile consultare il programma dettagliato delle attività.

Sarà possibile accettare solo un numero limitato di adesioni.

Luogo: Aula magna CUS Catania (Cittadella Universitaria, ), via Santa Sofia – Catania

