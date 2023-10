Si è aperto ufficialmente lo scorso venerdì nella sala del Palazzo della Cultura “Messina Carpinteri” il 15° anno accademico dell’Unitre, l’Università delle Tre Età del Comune di Canicattini Bagni diretta dal prof. Giuseppe Di Mari, animata dalla collaborazione con il Centro Studi S. Tommaso d’Aquino di Siracusa, il locale Centro Diurno Anziani, le varie realtà associative e culturali cittadine, e dall’impegno professionale e solidale di tanti docenti ed esperti che mettono volontariamente a disposizione le proprie competenze e i propri saperi.

Presenti, con il Direttore Giuseppe Di Mari, il Sindaco Paolo Amenta, che quindici anni addietro ha promosso e favorito la nascita di Unitre, il Vice Sindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali, Marilena Miceli, e la Consigliera comunale Jacqueline Sipala, incaricata dal Sindaco di seguire Unitre, che nell’aprire i lavori ha annunciato un nuovo anno accademico ricco di appuntamenti, non solo formativi, aperto agli iscritti e a tutta la città.

Con loro presente anche il prof. Salvo Sequenzia, semiologo e scrittore, che come da tradizione ha tenuto la lectio magistralis di inizio anno su una delle famiglie siciliane più ricche e influenti a livello economico e politico dell’Italia della “bella epoque”, di inizio ‘800 sino a metà del secolo scorso, quella dei Florio di Palermo, ripercorrendone la storia, le vicissitudini, i successi imprenditoriali e innovativi nelle attività produttive e commerciali con tutto il mondo, sino all’interesse per il trasporto navale, la cultura, l’arte, lo sport e l’informazione con la pubblicazione ad inizio ‘900 dello storico quotidiano L’Ora.

Una famiglia che sin dal loro arrivo a Palermo dalla vicina Calabria, come raccontato proprio in questi giorni dalla serie televisiva a loro dedicata su Disney “I leoni di Sicilia” per la regia di Paolo Genovese tratta dall’omonimo romanzo della scrittrice siciliana Stefania Auci, ha radicalmente cambiato e segnato il volto economico e culturale di un periodo storico della Sicilia.

«Non è mai troppo tardi – ha sottolineato il Sindaco Paolo Amenta – al di là dell’età e del tempo che ognuno ha a disposizione, per arricchire le proprie conoscenze e il bagaglio di saperi che si è riusciti a costruire. Unitre, come ho avuto modo di ribadire in tutti questi anni, è una di quelle attività che aiuta a vivere meglio la propria terza età, cercando di coniugare al meglio il proprio tempo libero con l’apprendimento di nuove e innovative conoscenze, la presenza e la partecipazione alla vita di comunità. Ma soprattutto, cosa più importante per cui vale la pena di insistere a partecipare a questo appuntamento formativo – culturale, è certamente la possibilità di contrastare la solitudine, interagendo con gli altri, anche con i più giovani, per favorire quell’incontro intergenerazionale che fa crescere ed evolvere la società. Unitre, inoltre, non è solo formazione, ma è fatta anche di momenti ricreativi, di viaggi, di interscambi culturali con altre realtà fuori da Canicattini Bagni. Per cui auguro a tutti voi un buon nuovo anno accademico».

Il Direttore prof. Giuseppe Di Mari, nel ricordare l’impegno dell’Università della Terza Età a promuove l’aggregazione, il benessere psicofisico, l’esercizio cognitivo, affettivo emozionale, socio-relazionale, l’invecchiamento attivo e lo sviluppo di competenze plurime, ha infine presentato i nuovi corsi 2023-2024 con studiosi e professionisti preparati su materie come: Yoga, Ortotrofia, Aroma Terapia, Musica, Canto, Teatro, Artigianato decorativo, Pneumatologia, Medicina sportiva, Ginnastica dolce, Giornalismo, Corso di Spiritualità, Conoscenza del territorio.

Ad animare la serata di presentazione del nuovo anno accademico sono stati le recitazioni dell’attrice Lalla Bruschi, gli interventi musicali di Roberto Catania, e l’applauditissima performance del tenore Aurelio Grimaldi e del soprano Elena Kovaleva, accompagnati al piano da Anna Maria Calì.

Gli incontri di Unitre, la cui partecipazione e iscrizione è gratuita, si svolgeranno una volta a settimana, il venerdì, nelle ore pomeridiane, e i moduli per l’iscrizione possono essere scaricati dal sito www.comunedicanicattinibagni.it dall’apposita finestra dedicata a Unitre, o essere richiesti e presentati allo Sportello del Comune (piano terra Palazzo Municipale).

