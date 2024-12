Giorno 14 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 18:00 si svolgerà una visita guidata in due turni, dell’intero complesso monumentale del Carmine Maggiore comprendente: la Cappella della Pietà, la Chiesa barocca e il campanile con una visione privilegiata della maestosa cupola maiolicata.

La piccola cappella della Pietà, dell’XI sec, donata dalla Contessa Adelasia, Regina di Gerusalemme ai padri carmelitani è rimasta inalterata per secoli, conserva tutt’oggi affreschi al suo interno, ed elementi architettonici gotici e romanici, nonché una Sacra Spina della corona del capo di Gesù. Questa Cappella rappresenta la pietra miliare dell’insediamento carmelitano a Palermo, successivamente affiancata da una costruzione più ampia nel 1243 fino ad arrivare all’ampliamento definitivo della chiesa barocca del 1627 progetto di Mariano Smiriglio.

L’Associazione Culturale Sikalesh organizza una visita guidata straordinaria all’interno dell’intero complesso, in cui verrà aperta, per l’occasione, la Cappella medievale, primo insediamento carmelitano a Palermo, per continuare in una descrizione storico artistica del complesso barocco, con al suo interno i due stupendi altari del transetto con le meravigliose colonne tortili decorate dai fratelli Giacomo e Giuseppe Serpotta. Tra gli illustri artisti anche Antonello e Domenico Gagini, Pietro Novelli, e Tommaso de Vigilia. Si terminerà con la salita sul campanile settecentesco da dove sarà possibile osservare da vicino la più bella cupola della Sicilia. Con l’occasione si potrà ammirare la bellissima tela del 1492 di Tommaso de Vigilia, raffigurante la Madonna del Carmelo e la storia dei primi carmelitani, appena restaurata e collocata nell’omonima cappella.

Per info e prenotazioni: indicare una fascia oraria (16:00, 17:00), un nominativo e il numero dei partecipanti

cell: 351 8170095

email: sikalesh.cultura@gmail.com

contributo:

€7,00

Luogo: Chiesa del Carmine Maggiore , Piazza Carmine , 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 14/12/2024

Data Fine: 14/12/2024

Ora: 16:00

Artista: Associazione Culturale Sikalesh

Prezzo: 7.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.