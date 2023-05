Marinarsen Augusta ha avviato i processi di esternalizzazione per le attività del commpartyo difesa di Augusta. La Cisl Fp Ragusa Siracusa critica la decisione, evidenziando rilievi per gli assetti occupazionali e per i costi dell’operazione.

