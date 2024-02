“È con grande soddisfazione che oggi abbiamo annunciato l’approvazione del regolamento comunale per la Movida Palermitana, frutto di un intenso lavoro collaborativo e di lunghe consultazioni con tutte le parti interessate” – esordisce stamattina Caterina Meli Consigliere Comunale in quota FI – “La maratona notturna per la definizione di questo testo dimostra quanto fosse sentita come esigenza primaria per la nostra città. Questo regolamento non è certo la panacea per tutti i problemi, ma rappresenta una risposta concreta alle richieste di tutela degli esercenti e dei cittadini. “







Nel testo non mancano misure deterrenti, come i ticket nominativi per le discoteche e i sistemi di videosorveglianza, ritenuti fondamentali per scoraggiare comportamenti illeciti e garantire una maggiore sicurezza per tutti.





La polizia municipale svolgerà un ruolo chiave nel presidiare attivamente il territorio e nell’assicurare il rispetto delle nuove normative.





Gli orari di chiusura dei locali saranno differenziati in base all’ubicazione, tenendo conto delle specifiche esigenze del centro città e delle località balneari. Saranno previste deroghe orarie per giorni particolari, come feste tradizionali e festività.





“Sono consapevole che non possa risolvere tutti i problemi di violenza e criminalità, ma è un passo fondamentale verso la ricerca di un equilibrio tra la vivacità della movida e la sicurezza dei nostri abitanti e dei turisti.” Conclude la Meli

