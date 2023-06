“Grazie ad una mia proposta e di altri colleghi parlamentari, sposata dal Governo e inserita al Collegato alla Finanziaria in discussione in Aula in questi giorni, mettiamo a disposizione 137 milioni di euro per i Comuni sopra i 5000 abitanti, che in questi anni sono stati penalizzati nel riparto dei trasferimenti del Fondo Autonomie Locali. Diamo finalmente una boccata d’ossigeno alle casse comunali di questi Enti, aiutando concretamente sindaci e amministratori locali nel poter quadrare i bilanci e per poter programmare, quindi, interventi concreti nei loro territori. Ringrazio il Governo Regionale che ha fatto suo l’emendamento da me proposto e dagli altri colleghi, recependo il grido di allarme di molti sindaci rispetto alla tenuta finanziaria dei propri Enti”.

È quanto dichiarato da Marco Intravaia, deputato regionale di FdI, sull’approvazione in aula dell’emendamento al Collegato della Finanziaria che assegna 137 mila euro ai comuni siciliani, rispondendo alle esigenze di questi enti in preda alle difficoltà finanziarie che rendono difficili alcuni servizi essenziali ai cittadini.

