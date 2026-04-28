Il Consorzio Umana Solidarietà s.c.s., e l’Associazione La Città Felice onlus, in collaborazione con il Comune di Caltagirone, inaugurano il Centro Diurno per anziani della Città di Caltagirone, un nuovo presidio territoriale dedicato al rafforzamento della rete dei servizi sociali e sanitari.

L’inaugurazione si terrà giovedì 30 aprile 2026, alle ore 10:30, al Villino Milazzo, in Via Santa Maria di Gesù a Caltagirone.

La struttura sarà dedicata ad attività sociali e sanitarie, percorsi di aggregazione, momenti ricreativi e iniziative rivolte alla cura della persona, secondo un modello di intervento integrato e centrato sui bisogni della comunità.

«L’apertura del Centro Diurno per anziani è un risultato importante per Caltagirone e conferma l’impegno dell’Amministrazione nel rafforzare i servizi di prossimità. È un presidio pensato per sostenere gli anziani, le famiglie e la qualità della vita della nostra comunità», afferma il Sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo.

«Il nuovo Centro Diurno è un investimento concreto nel welfare di prossimità, pensato per promuovere accoglienza, socializzazione e autonomia degli anziani, generando valore per l’intera comunità», aggiunge Alberto Spitale, Presidente del Consorzio Umana Solidarietà.

L’apertura del Centro conferma l’impegno degli enti promotori nel potenziamento dei servizi rivolti agli anziani e alle loro famiglie, con l’obiettivo di offrire risposte sempre più efficaci e integrate al territorio.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia inaugurale.

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