



Comunicato stampa





“New Antico Borgo”, un nuovo punto di riferimento per gli amanti della buona cucina e della musica dal vivo sta per nascere a Borgo Molara, (via Molara 17) alle porte di Palermo. A breve aprirà ufficialmente un locale innovativo che unisce tradizione e intrattenimento, offrendo un’esperienza unica nel suo genere.

Il ristorante proporrà un ricco menù che celebra i sapori autentici della cucina siciliana, affiancati da una selezione di piatti tipici della tradizione romana. Un connubio gastronomico pensato per soddisfare tutti i palati, dagli estimatori delle ricette locali a chi desidera riscoprire i grandi classici della capitale.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente sarà la presenza di musica live, con appuntamenti settimanali che vedranno esibirsi artisti e band in un contesto accogliente e curato nei dettagli.

Il nuovo locale si propone così come un luogo di incontro e convivialità, ideale per cene tra amici, serate speciali e momenti di svago all’insegna del gusto e della buona musica.

Una nuova avventura nel panorama gastronomico e culturale del territorio.





Si parte domenica 17 maggio all’ora del brunch con un omaggio a Fiorella Mannoia eseguito da una band made in Palermo capitanata da Anna Tantillo alla voce e con Francesca Bega alla chitarra, Vito Lo Galbo piano e tastiere, Valerio Ragusa basso, Giovanni Giardina batteria.

Info e prenotazioni 3315909858.













Ufficio stampa Valentina Frinchi

valefrinchi@gmail.com

3890035290





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