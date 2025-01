ARD Discount sarà presente anche quest’anno al “Marca”, il 21° Salone Internazionale della Marca del Distributore, in programma il 15 e 16 gennaio 2025 presso il quartiere fieristico di Bologna. Per il quinto anno consecutivo, ARD partecipa a questa importante occasione di incontro e confronto tra distributori, importatori e buyer nazionali e internazionali della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO).

ARD accoglierà i visitatori presso il Padiglione 21, Stand C5, uno spazio dedicato a presentare ufficialmente le ultime novità dell’insegna, frutto di una costante ricerca che unisce tradizione, innovazione e attenzione alle esigenze dei consumatori.

La presenza al Marca sarà anche l’occasione per rilanciare l’attenzione sugli importanti risultati raggiunti nel 2024, anno in cui ARD ha celebrato il suo 30° anniversario. Tra i risultati, l’inaugurazione del primo punto vendita internazionale a Malta, nella località di Mellieha, che porta l’esperienza e la qualità ARD anche al di fuori dei confini italiani. In Italia, l’insegna ha continuato a espandersi con altre 20 nuove aperture , tra cui tre nuovi punti vendita in Sardegna, rafforzando una presenza ormai significativa sull’isola. Questo sviluppo si affianca a nuove aperture in Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, consolidando una rete sempre più capillare di punti vendita diretti e in franchising.

Un altro importante passo avanti è stato il restyling dell’APP ARD, lanciato nel corso del 2024, che ha introdotto nuove funzionalità per rendere l’esperienza del cliente più semplice e intuitiva. Ardy, la simpatica mascotte della nuova APP, sarà presente anche al Marca per allietare i visitatori dello stand ARD, aggiungendo un tocco di vivacità e originalità.



Tra le novità che verranno presentate al Marca spiccano il nuovo marchio per la cura della persona “Tale of Essence”, la nuova “Birra Wemmel” e il rinnovato assortimento della linea dedicata alla cura della casa a marchio “Ionix”. Durante l’evento sarà inoltre presentata in anteprima la nuova linea “Pet Food”, il cui lancio è previsto nel corso del 2025.



A rendere speciale la partecipazione di ARD al “Marca”, per il quinto anno consecutivo sarà presente anche il celebre attore Nino Frassica, che con il suo carisma ha contribuito a consolidare la riconoscibilità dell’insegna ARD.



E tante altre novità saranno svelate al Marca… Vi aspettiamo!











