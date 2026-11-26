La Cisl Fp Palermo Trapani e la Cisl Medici Palermo Trapani esprimono apprezzamento per il provvedimento adottato dalla commissaria straordinaria dell’Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti, che interviene sulla grave carenza di personale medico e sanitario nei Pronto soccorso degli ospedali di Trapani, Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano e Pantelleria, assicurando la continuità di un servizio essenziale per la tutela della salute dei cittadini. “Il tema delle aree di emergenza – dichiarano Marco Corrao, segretario generale della Cisl Fp Palermo Trapani, e Giorgia Vitello, segretaria generale della Cisl Medici Palermo Trapani – rappresenta uno dei punti più importanti nell’ambito della programmazione sanitaria, perché investe direttamente due dimensioni fondamentali: da un lato il diritto dei cittadini a ricevere cure tempestive e appropriate, dall’altro le condizioni di lavoro di medici, infermieri e operatori socio-sanitari, che ogni giorno sono chiamati a garantire prestazioni in contesti spesso segnati da carichi elevati e carenze di organico”.





I segretari generali di Cisl Fp Palermo Trapani e di Cisl Medici Palermo Trapani mettono in evidenza come con questa delibera si superi una fase di emergenza che rischiava di compromettere la regolare funzionalità della rete provinciale dei Pronto soccorso. “Apprezziamo – dichiarano Corrao e Vitello – il senso di responsabilità dimostrato dalla Commissaria Pulvirenti, che ha scelto di intervenire con un provvedimento straordinario, in deroga alla normativa nazionale, per scongiurare il rischio di interruzione delle prestazioni e garantire la continuità assistenziale”.





Cisl Fp Palermo Trapani e Cisl Medici Palermo Trapani sottolineano come la decisione rappresenti una prima risposta concreta a una criticità che da tempo interessa il sistema dell’emergenza-urgenza, e ribadiscono la necessità che l’intervento sia accompagnato da un impegno costante sul fronte del reclutamento e della valorizzazione del personale. “Questa misura – aggiungono -consente di mettere in sicurezza nell’immediato i servizi. La tutela della salute dei cittadini e la dignità professionale di chi opera nei Pronto soccorso devono restare al centro di ogni scelta di programmazione sanitaria”.

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