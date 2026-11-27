A seguito delle mie richieste e dei solleciti inviati in questi mesi, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale mi ha comunicato che è già in corso la procedura amministrativa e operativa per installare le isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti negli approdi dello Scalo Vecchio e dello Scalo Nuovo dell’Arenella.





Nella nota di risposta, firmata dalla Presidente, On. Avv. Annalisa Tardino, si legge che gli uffici competenti hanno già avviato gli adempimenti tecnici e istruttori, in accordo con chi gestisce il servizio di igiene ambientale. L’obiettivo è individuare i punti più adatti e posizionare i contenitori, così che pescatori e diportisti possano gettare correttamente i rifiuti prodotti a bordo. L’Autorità si è anche impegnata a darmi aggiornamenti tempestivi sulla definizione e sul completamento dell’installazione.





È un risultato importante per l’Arenella, il mio quartiere, e per chi vive e lavora ogni giorno nei suoi scali. Fino a oggi pescatori e diportisti non avevano un punto attrezzato dove lasciare i rifiuti, con conseguenze sul decoro e sulla salute dell’area portuale. Ringrazio l’Autorità di Sistema Portuale per l’attenzione e per la collaborazione.



Natale Puma



Consigliere Comunale di Palermo – Sud chiama Nord

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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