I negozi Leroy Merlin Italia di Palermo Mondello e Palermo Forum hanno partecipato con successo all’edizione 2025 del World Clean Up Day, conducendo un’operazione di bonifica presso la spiaggia in località Arenella, situata in prossimità dello storico Palazzo dei Quattro Pizzi dei Florio. L’intervento ha comportato la rimozione di 231 kg di rifiuti abbandonati, comprendenti macro-rifiuti e microlitter, dall’arenile e dalle scarpate, con successiva differenziazione e tracciabilità del conferimento. Tale attività, ritenuta essenziale per il ripristino del decoro di un’area di notevole pregio storico e turistico, nonché per la tutela della biodiversità costiera, è stata realizzata grazie alla sinergia di oltre 60 volontari, tra le Persone di Leroy Merlin, i cittadini e l’associazione Retake Palermo. L’iniziativa ha beneficiato del patrocinio del Comune di Palermo e di RAP (Azienda di Rilancio Attività produttive), e si è inserita nel programma Palermo Capitale del Volontariato.





“La partecipazione al World Clean Up Day rappresenta per noi molto più di una giornata di volontariato aziendale: è l’espressione concreta del nostro legame e impegno verso le comunità in cui siamo presenti. Vedere Persone Leroy Merlin, cittadini e associazioni lavorare insieme per prendersi cura del territorio ci ricorda quanto sia importante trasformare i nostri valori in azioni concrete che generano un impatto positivo duraturo”, ha dichiarato Luca Pereno, Stakeholder Engagement Manager di Leroy Merlin Italia.

Con oltre 191 Paesi coinvolti, il World CleanUp Day è il movimento di volontariato ambientale più esteso al mondo, coordinato dall’ONG Let’s Do It!, che ogni anno mobilita aziende e cittadini volontari di tutto il mondo in una giornata di impegno verso l’ambiente. L’obiettivo è contrastare attivamente l’inquinamento causato dallo scorretto smaltimento dei rifiuti, proteggendo la natura e la biodiversità del territorio.





“Il World Cleanup Day vive grazie all’energia delle comunità e al contributo di partner come Leroy Merlin, capaci di trasformare un impegno aziendale in un’azione concreta di cittadinanza attiva. Quando imprese, volontari e cittadini lavorano fianco a fianco per prendersi cura dei territori, si costruisce non solo un ambiente più sano, ma anche una società più coesa e responsabile”, ha dichiarato Vincenzo Capasso, Presidente Let’s Do It! Italy.

In questi sette anni di impegno, grazie al contributo dei negozi presenti in tutta Italia, Leroy Merlin ha coinvolto oltre 3.000 persone fra clienti, collaboratori e partner, raccogliendo oltre 150 tonnellate di rifiuti.

