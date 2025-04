A partire dal 31 dicembre 2026 inizierà ufficialmente il processo di stabilizzazione del personale precario dell’ARPA Sicilia. Questo è quanto stabilito, tra le varie misure, da un emendamento (8.41) al decreto legge sulla Pubblica Amministrazione, recentemente approvato.

L’iniziativa porta la firma di Carolina Varchi, responsabile di Fratelli d’Italia per le politiche del Mezzogiorno, e di Luca Sbardella, Commissario regionale di FDI Sicilia.

“Si tratta di un’iniziativa frutto di lunghe interlocuzioni con i Ministeri competenti che abbiamo fortemente voluto per garantire tutele concrete e il giusto riconoscimento a tutto quel personale che, in questi anni, ha lavorato con impegno e dedizione per la protezione dell’ambiente in Sicilia – dicono i parlamentari – Parliamo di figure professionali altamente qualificate, che hanno acquisito competenze specifiche e know-how fondamentali per il corretto funzionamento dell’Agenzia e per la tutela del nostro patrimonio ambientale.”

Il provvedimento, frutto di un lavoro sinergico con il dirigente Vincenzo Infantino e con l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusy Savarino, si inserisce nel piano triennale dei fabbisogni di personale, rappresentando un passo significativo verso la valorizzazione e la stabilità lavorativa del capitale umano interno all’Agenzia.

