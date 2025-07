Promette intrattenimento e divertimento “La famiglia Imbarazzi“, in arrivo a Palermo il 17 luglio al Teatro di Verdura e poi in giro per la Sicilia. Un viaggio comico tra generazioni, memorie familiari e piccole grandi verità quotidiane: “La Famiglia Imbarazzi”, il nuovo spettacolo firmato Giuseppe Ninno, in arte Mandrake, comico e content creator salentino.

Dopo il successo virale dei suoi sketch sui social e le prime incursioni cinematografiche e televisive, con risate intelligenti e momenti di autentico stupore, Mandrake porta in scena una narrazione teatrale che fonde comicità, ricordi d’infanzia e attualità. Il risultato è uno show dinamico, divertente e ricco di spunti, che riesce a creare un ponte tra la quotidianità vissuta dagli adulti e quella dei più piccoli.“





Mandrake, brindisino classe 1984, ha iniziato la sua carriera nel 2010 scegliendo un nome d’arte evocativo, ma è nel 2017 che è arrivata la svolta grazie ad una serie di video sui social, soprattutto le parodie sulla sindaca della sua città. Poi i personaggi che hanno consolidato il successo: il brindisino medio, la madre ansiosa, il nonno saggio e ironico, il bambino spaesato. Veri e propri “ritratti di famiglia” capaci di toccare corde comuni a chiunque abbia vissuto l’infanzia in un contesto popolare e genuino.

Nel 2021, Mandrake ha preso parte al film “La grande guerra del Salento” di Marco Leonardi, che ha segnato una tappa importante nel suo percorso artistico. Con “La Famiglia Imbarazzi”, il comico pugliese conferma la sua straordinaria capacità di coinvolgere un pubblico trasversale. Gli adulti si riconoscono nelle sue iperboli, mentre i bambini ridono ritrovando i propri imbarazzi e le proprie paure rappresentati con delicatezza e umanità.





Grande attesa per la tappa di Palermo, dove Mandrake porterà la sua ironia il 17 luglio al Teatro di Verdura. Un appuntamento che si preannuncia imperdibile e che darà ufficialmente il via al tour estivo dello spettacolo.

Il calendario prosegue ad agosto con tre date speciali:

16 agosto al Teatro Greco di Tindari;

17 agosto a Gela, Le Mura di Caposoprano;

18 agosto a Zafferana Etnea, presso l’Anfiteatro Falcone-Borsellino.

Luogo: Teatro di Verdura, viale del fante , 70 a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

