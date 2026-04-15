Dramma a Bisceglie, in Puglia

Due coniugi sono morti questa mattina a Bisceglie, in Puglia, dopo essere precipitati dal quinto piano della loro abitazione in via Vittorio Veneto 106 B. Le vittime sono Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile. I corpi sono stati trovati sulla rampa del garage condominiale, uno accanto all’altro.

L’ipotesi investigativa ritenuta più solida al momento è quella dell’omicidio-suicidio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo investigativo della Bat, l’uomo avrebbe lanciato la moglie dal balcone e si sarebbe poi gettato nel vuoto.

La dinamica: caduta dal quinto piano e corpi trovati nel garage

Le indagini convergono su una dinamica precisa: la coppia sarebbe precipitata dal quinto piano dell’edificio in cui viveva. I corpi sono stati rinvenuti dai soccorritori sulla rampa del garage dello stabile.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi.

Le indagini: separazione in corso e testimonianze

Un elemento centrale dell’indagine riguarda la situazione familiare. I due coniugi erano in fase di separazione, dato confermato dagli accertamenti degli investigatori.

Una testimone, vicina di casa della coppia, ha riferito ai carabinieri di aver sentito la donna urlare poco prima della caduta. Subito dopo avrebbe assistito alla scena.

Secondo la ricostruzione più accreditata, l’uomo avrebbe spinto o lanciato la moglie dal balcone, per poi togliersi la vita con lo stesso gesto.

Il contesto familiare: due figli e una separazione

La coppia aveva due figli: uno residente in Svizzera e l’altro a Trani.

Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore dei due coniugi per chiarire con precisione la sequenza degli eventi e verificare eventuali elementi precedenti alla tragedia.