Continua il suo viaggio lungo lo Stivale il progetto di Compagnia dei Caraibi che porta in Italia la cultura del bere messicano con tutta la qualità dei prodotti del Gruppo.

Prosegue Il tour delle Agavi, il progetto corale creato da Compagnia dei Caraibi – leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia e ultra-premium provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane – che porta nei locali italiani i migliori distillati d’agave alla scoperta delle tradizioni e della way of life messicana. Partito a Torino lo scorso 14 aprile, il viaggio di esplorazione dei terroir, delle materie prime e delle tradizioni alla scoperta della complessità e delle sfaccettature dei distillati messicani, dopo Napoli approda a Siracusa.





Protagonisti sempre Tequila Ocho, tequila Vecindad, il distillato d’agave Cocuy Saroche, mezcal Yuu Baal, mezcal Vago e tequila Tequiero, che racconteranno così il Messico e l’America latina attraverso le loro storie e note di gusto guidati dai miglior Brand Ambassador ed esperti in location d’eccezione.





La tappa di Siracusa del prossimo 3 ottobre si svolgerà a bordo di La Barca Ortigia (Foro V. Emanuele II, 96100 Ortigia SR), la barca itinerante del locale Boats di Ortigia, dove sarà Juan Carlos Gonzales – in arte Tìo Pesca – di Santa Sabia Distillery lo special guest della giornata. Il proprietario dei brand Vecindad, Tìo Pesca, Aprendiz e Pescador de Sueños supporta e porta sul mercato internazionale collezioni di mezcal ancestrali provenienti da palenque (case di produzione di mezcal) tradizionali, preservando così le tecniche trasmesse di generazione in generazione.

L’imperdibile masterclass pomeridiana sarà aperta al pubblico e tenuta proprio da Tìo Pesca, che racconterà i segreti e le tradizioni di questi brand che si distinguono per originalità e autenticità nel panorama globale dei distillati a base d’agave. Dalle ore 21, sempre presso il locale itinerante, una serata a base delle referenze più iconiche con una drink list inedita.

Il tour delle Agavi è un ciclo di serate distribuite durante l’anno, ciascuna dedicata a un diverso brand, naturalmente a base agave. Ogni appuntamento è accompagnato dalla presenza di un ospite d’eccezione, che guida il pubblico alla scoperta di tutti i segreti di questo distillato, simbolo della tradizione latino-americana.





Gli appuntamenti sono divisi in due momenti principali: la masterclass pomeridiana insieme al Brand Ambassador o Brand Owner, ed un momento serale aperto al pubblico, con cocktail e drink list ad hoc tutte da gustare.

Compagnia dei Caraibi conferma così il proprio know-how nel mondo delle agavi, il supporto nel promuovere e sostenere un mentoring d’eccellenza volto a guidare la crescita professionale della bartender community e l’impegno continuo nella ricerca e selezione di prodotti di qualità impreziositi da storie autentiche da raccontare in un vero e proprio viaggio di gusto.

Tutti gli aggiornamenti relativi agli appuntamenti saranno pubblicati sulla pagina Instagram @compdeicaraibi

Luogo: La Barca Ortigia, Foro V. Emanuele II, 1, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

