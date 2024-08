ADCI, l’Art Directors Club Italiano che riunisce i migliori professionisti nel campo della comunicazione pubblicitaria, insieme a Indiana Production, AIR3, OBE e UNA, presentano Best of Cannes, la rassegna di tutto il meglio della pubblicità dal Festival Internazionale di Cannes. Per la prima volta, la seconda tappa dell’edizione 2024 dell’evento, si terrà presso la sala eventi di piazza Scammacca a Catania.

Best of Cannes e’ nato dalla volontà di Karim Bartoletti di tenere viva l’ispirazione alla base del lavoro creativo di tutti i creativi, poiché il bello richiama il bello. L’evento non è solo dedicato agli addetti ai lavori, ma aperto a tutti gli appassionati e non che vogliono trascorrere due ore all’insegna delle migliori pubblicità, per analizzare e farsi ispirare dal meglio di Cannes.

L’evento si aprirà alle ore 17:00 con The Brand Factor, il format sviluppato con l’Osservatorio Branded Entertainment per approfondire i migliori progetti di Branded Content & Entertainment internazionali. A cura di Riccardo Catagnano, direttore creativo esecutivo e membro dell’Academy Board di OBE, l’edizione catanese di The Brand Factor vedrà come ospite la direttrice creativa Valentina Amenta. Seguirà poi dalle 18:00 alle 20:00 la presentazione delle creatività, un momento immersivo nel mondo della pubblicità e del suo linguaggio audiovisivo e dalle 20:00 in poi un aperitivo di networking.

“Non può che essere una grandissima soddisfazione portare a Catania e in Sicilia per la prima volta questo format. Ho seguito le attività di ADCI sempre con grande ammirazione e finalmente ne faccio parte e la nomina a Local Ambassador mi ha spinto, insieme ai colleghi Caterina Mittiga e Marco Riccobono, a muoverci subito nell’organizzare attività in Sicilia.” – commenta Claudio Cocuzza, Local Ambassador della Sicilia.

Luogo: Sala eventi, Piazza Scammacca, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 03/09/2024

Data Fine: 03/09/2024

Ora: 17:00

Artista: ADCI | Art Directors Club Italiano

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.