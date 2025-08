Si chiama SPILLO12 la nuova idea firmata Rock Modica: una birra artigianale spillata al momento, confezionata in lattina e pensata per essere gustata entro 12 ore. Un formato esclusivo, ideato per chi vuole portare ovunque la freschezza e l’atmosfera autentica della taproom.

SPILLO12 nasce per restituire la magia della birra appena servita, anche lontano dal bancone. Il prodotto viene spillato su richiesta, inserito in una lattina d’asporto da 33 cl che preserva gusto, effervescenza e caratteristiche organolettiche. Niente bottiglie, niente conservazione a lungo termine: solo birra viva, da bere subito.

Tre le varianti disponibili, pensate per soddisfare gusti diversi:

• Blonde – fresca e leggera

• Stout – corposa e avvolgente

• Tripel – intensa e aromatica

Il packaging è essenziale e grezzo, fedele allo stile diretto di Rock Modica, dove ogni scelta è guidata da autenticità, qualità e spirito libero.

Rock Modica non è solo una taproom: è un luogo dove la musica incontra la birra, dove ogni sorso racconta una storia e ogni serata diventa esperienza. Fondato da Luca Modica, insieme a Paola e Irene Leocata, Rock è un punto di riferimento per chi cerca qualcosa di diverso: birre non banali, atmosfera vibrante, libertà espressiva. Proprio come nella musica rock, infatti, la libertà è un valore centrale: la libertà di scegliere, di creare, di vivere fuori dagli schemi. Con SPILLO12, Rock ti dà la libertà di bere le sue birre dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi, senza rinunciare alla qualità dell’esperienza originale, offrendo un nuovo modo di vivere la birra, senza confini.

SPILLO12 sarà disponibile solo presso la taproom, anche in modalità take-away o delivery senza variazioni di prezzo rispetto alla mescita per garantire un’esperienza premium senza costi aggiuntivi.

Durante eventi speciali, le lattine potranno essere personalizzate con etichette tematiche, diventando anche strumento di comunicazione creativa e ricordo unico.

Con SPILLO12, Rock porta la sua voce oltre il palco: forte, viva, inconfondibile.





Luogo: Rock Modica, contrada Michelica, snc, MODICA, RAGUSA, SICILIA

