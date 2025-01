Con D.D.S. n. 2715 del 31/12/2024, la Regione Siciliana, Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale, Dipartimento dell’istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio ha adottato uno specifico provvedimento che mira a garantire le studentesse e gli studenti iscritti ad una delle 11 ITS Academy presenti in Sicilia e che frequentano validamente uno dei percorsi ITS avviati nel 2024, che non sia tra quelli già finanziati dal PNRR.

In particolare, la norma promuove una più ampia ed efficace attuazione di stage aziendali, anche all’Estero, e rende effettivo il diritto allo studio degli allievi degli I.T.S Academy che operano nella nostra regione.





Gli ITS Academy, pertanto, dovranno pubblicare apposito bando e assegnare le borse di tirocinio, nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. studenti iscritti a un percorso ITS Academy dell’offerta regionale avviato nel 2024 (non PNRR);

2. studenti iscritti con Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) e Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) come definiti per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio, in analogia con quanto previsto dai decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca in materia, in ultimo rivalutati con D.D. MUR Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 318/2024 (limite massimo ISEE: euro 27.726,79 e limite massimo ISPE: euro 60.275,66);

3. studenti non beneficiari, per il medesimo anno formativo, di altre provvidenze analoghe erogate dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all’estero;

4. specifica richiesta presentata secondo le procedure definite da ciascuna fondazione ITS, che valuteranno le caratteristiche dei destinatari (fuori sede, in sede, pendolari, ecc.).

Le borse di studio a sostegno dei tirocini formativi hanno un importo € 600,00 mensili, se svolto all’estero; € 300,00 mensili per i tirocini in Italia.

Per avere diritto alla borsa di studio, il/la candidato/a deve possedere tutti e quattro i requisiti sopra indicati.

Tutte le info sul portale www.itsvoltapalermo.it

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.