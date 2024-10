PALERMO (02 ottobre 2024) – “Ieri in aula si è discusso del disegno di legge sugli Enti Locali. Una misura fondamentale che non può prescindere da un sostegno concreto in termini di risorse economiche perché in Sicilia un Comune su tre risulta essere in difficoltà finanziarie, e più del 20% di questi non riesce a chiudere i bilanci. Mi auguro che il governo regionale, almeno in questa occasione, vada incontro alle esigenze del cittadino e non trovi altri espedienti per far tornare nuovamente in commissione questo disegno di legge con l’intento di risolvere questioni interne legate alle forze di maggioranza”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona, si è espresso in merito al disegno di legge sugli Enti Locali e oggetto di discussione ieri pomeriggio all’ARS. “Per affrontare le esigenze dei cittadini, come Partito Democratico abbiamo lavorato molto per migliorare il peso specifico dei revisori contabili all’interno degli enti locali, facendo particolare attenzione al tema della trasparenza – ha poi continuato -, e chiedendo con forza che nelle composizioni delle giunte delle amministrazioni locali venga dato maggior peso e spazio al prezioso contributo politico e professionale delle donne. Una condizione che resta essenziale per noi del Pd e che da tempo portiamo avanti perché convinti dell’importanza di questo cambiamento anche culturale”. Giambona ha poi aggiunto che “è essenziale poter permettere ai Sindaci di garantire i servizi alla cittadinanza, che in mancanza di risorse sono spesso sono costretti a intervenire con tagli sul Welfare, sull’Istruzione e sui servizi di manutenzione per poter far quadrare i conti”. Il deputato Pd infine lancia un appello in difesa dei Sindaci. “La politica non può permettere che gli amministratori locali sorreggano da soli il peso di gestioni comunali spesso impossibili. Quando i cittadini arrabbiati non vedono garantiti i servizi locali non vanno a protestare nei palazzi regionali ma si rivolgono ai loro primi cittadini, che troppo spesso sono stati lasciati soli da chi invece dovrebbe occuparsi di sostenerli”.



Ufficio Stampa On. Mario Giambona

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.