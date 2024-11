“Oggi si avvia la discussione in commissione bilancio di una finanziaria regionale che non poteva essere peggiore. Un’accozzaglia di pochi e scarni articoli che non pongono soluzioni alle emergenze che attanagliano la Sicilia, e che non affrontano in prospettiva quanto servirebbe per garantire sviluppo e crescita alla nostra regione. Per il bene della Sicilia, Schifani ascolti le proposte presentate dal Pd senza preclusioni legate a equilibri e schieramenti della sua maggioranza”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano PD, Mario Giambona, sulla finanziaria regionale che verrà discussa oggi all’ARS in commissione bilancio.

“Per la maggioranza di centrodestra e per gli Assessorati è tornata la tentazione di distribuire in giro per la Sicilia mance ai propri supporter politici, ma senza provare ad arginare problematiche che stanno stritolando la nostra regione – continua Giambona -. Il Pd ha presentato una serie di proposte per migliorare questa norma finanziaria e sfidiamo apertamente il governo regionale ad affrontare quelle che sono le nostre priorità: più soldi agli enti locali siciliani, maggiori risorse per le imprese e per il welfare regionale”.

Giambona conclude infine con un’analisi sui due anni di governo Schifani spiegando che “continuano a mancare di riforme strutturali per far fronte a emergenze strutturali quali siccità, sanità, rifiuti ed emigrazione giovanile. Le soluzioni tampone tanto amate da questa amministrazione rappresentano perfettamente l’inadeguatezza della classe dirigente al governo e la totale mancanza di una visione strategica legata alla risoluzione delle necessità del nostro territorio con interventi finanziari scadenti e distanti dai bisogni dei siciliani”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.