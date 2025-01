Palermo – “Esprimo piena solidarietà e vicinanza al collega On. Angelo Cambiano dopo il vile atto intimidatorio. Un gesto inqualificabile che colpisce non solo un rappresentante delle istituzioni ma anche l’ intera comunità e i suoi valori di legalita’. Occorre essere tutti uniti e solidali contro la paura e la violenza. Mi auguro che i responsabili siano presto individuati e puniti secondo la legge. La nostra risposta a gesti del genere sarà quella di lavorare con maggiore impegno e determinazione”. Lo rende noto l’ On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’ ARS dopo che a Licata, in provincia di Agrigento, sono stati esplosi quattro colpi di pistola contro la vetrata della segreteria del deputato regionale siciliano del Movimento Cinque Stelle, Angelo Cambiano.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.