L’On. Rosellina Marchetta è intervenuta ieri, durante la seduta di Aula n. 175 dell’Assemblea Regionale Siciliana, per sollecitare l’iter di approvazione del Disegno di Legge n. 316, “Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all’educazione e all’istruzione nella Regione Sicilia”, da Lei presentato già in data 8 marzo 2023 e che ha già completato l’iter di approvazione in Commissione Cultura ed ha ottenuto sostegno finanziario dopo l’audizione in Commissione Bilancio.

“Alla luce dei gravi fatti di cronaca che continuano a contraddistinguere il nostro territorio e che coinvolgono ragazzi sempre più giovani – dichiara l’On. Marchetta nel suo intervento – spesso con episodi legati alla vita scolastica, diventa sempre più fondamentale la figura dell’educatore e pedagogista nelle scuole. Ancora oggi assistiamo ad episodi di cronaca incresciose, dalla ragazzina che accoltella il compagno di scuola per futili motivi agli ultimi episodi di Monreale, dagli episodi di bullismo a quelli di razzismo, sempre più frequenti nelle nostre scuole siciliane e che necessitano un pronto intervento delle Istituzioni. I ragazzi vanno educati, e per far ciò servono i professionisti dell’educazione. Deve nascere questa comunità educante che possa indirizzare al meglio i nostri ragazzi”.

