Sono state approvate oggi, all’unanimità, dall’Assemblea Regionale Siciliana, le norme in materia di sistema integrato e diffuso di prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze, una vera e propria presa di posizione del Parlamento Siciliano contro l’ormai incontrollata diffusione di tutte le droghe, a partire dal crack che sta affliggendo le generazioni più giovani a Palermo ed in tutta la Sicilia. Presente alla seduta anche il Presidente della Regione Siciliana, On. Renato Schifani.

“Dopo tante parole, oggi inizia una dura lotta alla diffusione delle droghe tra i più Giovani e non solo – trasmette l’On. Marchetta – una nuova peste, per utilizzare le parole di Mons. Lorefice, che affligge la nostra terra e, ahimè, anche i giovanissimi. E’ ormai noto come sia incontrollata la diffusione di Crack tra i più giovani, a volte anche a 13-14 anni. Con queste norme si stabiliscono molte più possibilità di intervento per contrastare la diffusione di droghe, fornire maggiore sostegno a chi ne ha bisogno, aiutare a tornare indietro dalle dipendenze, sferrando così un duro colpo alle organizzazioni mafiose che guadagnano sulla salute dei siciliani e quella dei nostri ragazzi. Concludo dicendo che oggi, e parlo anche da mamma di cinque figli, da nonna e da cattolica impegnata in politica, è stata scritta una bella pagina di vita parlamentare che rimarrà negli annali e che contribuisce a sanare quel vulnus rappresentato dalla disaffezione e dalla crescente sfiducia dei cittadini elettori verso la politica e le istituzioni parlamentari”.

