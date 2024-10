Questa mattina l’Onorevole Serafina Marchetta, Deputato Segretario dell’ARS, ha ricevuto in visita una scolaresca di quarto e quinto anno dell’Istituto Romero di Albino, cittadina in provincia di Bergamo. L’Istituto, rappresentato dalle insegnanti Prof.sse Silva Marmocchi, Serena Perotto, Paola Carrara, Stefania Farrauto, è a Palermo per un progetto che interessa i luoghi simbolo dell’antimafia.

“Sono molto felice di aver potuto accogliere gli studenti del Romero di Albino – trasmette l’On. Marchetta – è stata una mattinata molto positiva sia dal punto di vista umano che professionale, è molto importante aver conosciuto il punto di vista di ragazzi che non vivono nei nostri luoghi. Mi auguro che portino con loro un bel ricordo della nostra terra”.

Al termine dell’incontro l’Onorevole Marchetta ha omaggiato l’Istituto con 3 importanti testi che rappresentano la Sala d’Ercole, la Cappella Palatina ed il Palazzo Reale di Palermo.





Luogo: Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

