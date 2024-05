Palermo – “Nell’ esprimere un sentito cordoglio ai familiari dei cinque operai morti per le esalazioni della rete fognaria a Casteldaccia, registro con amarezza come ogni giorno la cronaca riporti notizie di incidenti ed infortuni sui luoghi di lavoro. Adesso dopo la tragedia che colpisce profondamente tutti, occorre pensare ai familiari delle vittime, i quali si possono trovare privi di un adeguato sostentamento. A loro va assicurata una normativa volta a consentire l’assunzione diretta presso le pubbliche amministrazioni come avviene già per altre categorie.

Mi impegnerò a presentare un DDL che possa consentire l’assunzione dei coniugi o dei figli delle vittime negli uffici della Pubblica Amministrazione della regione siciliana e degli enti pubblici. Ad una tragedia non può aggiungersi l’ulteriore tragedia della mancanza di fonti di reddito e di sostentamento. Conoscendo la sensibilità dei colleghi su un tema così importante mi auguro che in tempi brevi il disegno possa diventare legge della Regione”. Lo rende noto il Segretario Deputato all’ ARS l’ On. Rosellina Marchetta

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.