Palermo: “Esprimo le mie più sincere congratulazioni per la recente nomina ad Assessore Regionale alla Salute della Dott. ssa Daniela Faraoni, un riconoscimento per il suo impegno, la sua dedizione e competenze maturate nel campo della sanità pubblica, sono sicura che la nostra Regione vedrà significativi miglioramenti e innovazioni. Occorre affrontare le sfide attuali garantendo un sistema sanitario efficiente e accessibile con il contributo e la collaborazione di tutti”. Lo rende noto l’ On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’ ARS dopo la nomina, da parte del Presidente Schifani come Assessore Regionale alla Salute dell’ attuale direttore generale dell’ Asp di Palermo Daniela Faraoni

