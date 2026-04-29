Palermo – “Esprimo grande soddisfazione per la nomina di Nuccia Albano ad Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, nell’ambito del completamento della Giunta guidata dal Presidente Renato Schifani. Si tratta di una scelta di continuità e competenza, che premia una figura di alto profilo professionale e umano. Nuccia Albano ha già dimostrato, nel corso della sua esperienza istituzionale, serietà, equilibrio e attenzione concreta ai bisogni delle fasce più fragili della società, qualità fondamentali per un assessorato così delicato e strategico”. Lo rende noto l’ On. Rosellina Marchetta Deputato Segretario all’ ARS.

“La sua riconferma rappresenta – continua l’ On. Marchetta – un segnale importante per tutto il territorio e per le politiche sociali della nostra Regione, in una fase in cui è necessario rafforzare gli interventi a sostegno delle famiglie, del lavoro e dell’inclusione Sociale. Sono certa – conclude l’ On. Marchetta – che saprà proseguire con determinazione il lavoro già avviato, contribuendo in modo significativo all’azione del governo regionale nella fase conclusiva della legislatura. A lei vanno i migliori auguri di buon lavoro”.

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