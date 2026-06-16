In occasione della Giornata Internazionale delle arti, Nuova Acropoli Catania propone due appuntamenti, che si svolgeranno presso la sede associativa di Via Fimia 34, per riscoprire il ruolo dell’arte come ponte tra la filosofia e la scienza.

Gli appuntamenti prevedranno:

Giorno 19 giugno ore 19:00

– Inaugurazione della mostra personale di Fulvio Perata, una selezione di tele impregnate di elementi che richiamano la pittura metafisica e le visioni del surrealismo;

– “L’arte consapevole”: un atto trasformativo, un breve monologo filosofico a cura di Vincenzo Messina presidente di Nuova Acropoli Catania;

– Viaggio poetico-musicale attraverso i secoli, “Poesie classiche con musiche originali” del duo artistico Gesuele Sciacca e Daniela Greco.





Giorno 21 giugno ore 21:00

– “Atena: forme e visioni d’arte”: proiezioni e riflessioni intorno a una selezione di opere tramite le quali la Dea Atena è stata immaginata e resa in forme che potessero onorarla in varie epoche storiche, a cura di Laura Cardone e Valeria Cirino, volontarie di Nuova Acropoli Catania;

– “Di Passaggio”: un dialogo profondo tra ANAM (sintetizzatori analogici) e Corrado Sinatra (pianoforte acustico) fatto di geometrie sonore cicliche, nastri che si consumano, voci recitanti e risonanze organiche.

Che cos’è l’arte? Come può essa far da ponte? Come può rappresentarsi in tutto ciò che ci circonda? Ma soprattutto, cosa è la scienza e cos’è la filosofia? La scienza è la disciplina che studia e spiega il mondo attraverso il metodo e la pura razionalità, la filosofia invece si interroga sul senso della sua esistenza, sui valori e la conoscenza. Siamo abituati a vedere queste due discipline l’una l’opposto dell’altro, ma riavvolgendo il grande nastro della storia, grandi pensatori come Cartesio e Galileo, consideravano la scienza una branca della filosofia naturale.





L’obiettivo che Nuova Acropoli si pone è quello di celebrare l’arte come strumento di unione e crescita, per unire due discipline che sono parte della natura umana. In quest’ottica, le arti diventano non solo un mezzo espressivo, che prende forma nella realizzazione di un quadro, una statua o una canzone, ma diventa una via di ricerca e di lavoro interiore.

Ti aspettiamo per vivere l’arte in ogni sua sfaccettatura!

Info e contatti: 380 3305167 – catania@nuovaacropoli.it

Luogo: Nuova Acropoli, Via Fimia , 34, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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