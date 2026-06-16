Dramma in Grecia

Sara Ceccantini aveva 37 anni, viveva ad Arezzo e lavorava in un’azienda del Valdarno. Era a Mykonos, una delle isole greche più frequentate, insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi con un coetaneo valdarnese. Il 15 giugno è morta in un incidente stradale.

La conferma della tragedia è arrivata anche nell’azienda in cui lavorava, dove già dalla mattinata avevano iniziato a circolare le prime indiscrezioni. La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, amici e conoscenti.

La dinamica ancora da accertare

Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di ricostruzione. Le notizie che arrivano dalla Grecia restano al momento frammentarie. Non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell’impatto.