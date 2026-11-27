L’arte contemporanea torna protagonista negli spazi storici di Palazzo Cutò Aragona a Bagheria con la presenza dell’espositrice Serena Contino, tra gli artisti selezionati per la grande rassegna collettiva “La Fleur et la Composition”, interamente dedicata al movimento impressionista. L’inaugurazione si terrà sabato 28 novembre 2026, alle ore 17:00.





Organizzata congiuntamente dall’Accademia di Sicilia e da Mauri Lucchese (Mauri Lucchese Stories®), che ne cura anche la direzione artistica, la manifestazione nasce per celebrare il dialogo tra la sensibilità creativa odierna e la grande tradizione pittorica legata alla luce, al colore e alla composizione naturale. In questo contesto di rilievo, un opera di Serena Contino offrirà al pubblico e alla critica un’interpretazione contemporanea e personale dei temi cari all’Impressionismo, inserendosi in un percorso espositivo di grande suggestione.





La cerimonia inaugurale si aprirà con i saluti istituzionali di Umberto Palma (Presidente Accademia di Sicilia), Salvatore Lo Bue (Presidente Onorario Accademia di Sicilia), Daniele Vella (Vicesindaco di Bagheria), Pina Castronovo (Tesoriere Genius Loci Pro Loco di Bagheria) e Antonio Rini (Assessore alla Cultura del Comune di Palermo). Seguiranno l’introduzione a cura di Maria Patrizia Allotta (Presidente del Senato Accademico) e la presentazione critica affidata ad Aldo Gerbino.





Accanto a Serena Contino, la rassegna vedrà in esposizione le opere di altri 45 artisti: Annita Borino, Genziana Buttitta, Carmen Frisina, Marco Troia, Carla Perez, Giovanni Messina Arte, Claudia Clemente, Katia Cirrincione, Sara Granà, Ileana Milazzo, Giovanni Artale, Mario Giambanco, Luciano Schimmenti, Rosellina Rox Segreto, Alberto Bilardo, Sandro Santo Aruta, Giuseppe Spinoso, Rossella Spinuzza, Aurelia Cané, Anna Torres, Adriana Bellanca, Marca Barone, Rosario Calì Ro Ca, Veronica De Maria Bergler, Francesca Elice, Ketty Tamburello, Daniela Vancheri, Rossella Marino, Maria Pia Esposito, Filippo Calvaruso, Giuseppa Matraxia, Letizia Marchione, Umberto Palma, Patrizia Bluette, Vincenzo Michele Grimaldi, Aurelio Di Carlo, Miroslawa Ziarczynska, Caterina Zaffora, Nicoletta Militello, Chiara Costa, Anna Giulia Enrile, Toti Modica, Angelo Battaglia, Antonella Stillone e Tommaso Provenzano.

L’evento si avvale del sostegno e dei ringraziamenti al Comune di Bagheria e alla Bagheria Genius Loci Pro Loco. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a venerdì 4 dicembre 2026.

Luogo: Palazzo Cutò Aragona

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