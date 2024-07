Terrasini si prepara ad accogliere la magia dell’arte di strada con il “Rama Buskers Festival”, evento che si terrà il 26, 27 e 28 luglio 2024. Tre giorni dedicati al circo contemporaneo, alla musica e alle arti performative in una cornice suggestiva che saprà incantare e stupire grandi e piccini.





Il Rama Buskers Festival è interamente ideato, prodotto e realizzato da Opificio Project, in collaborazione con Circ’Opificio, Scuola di Circo e Arti Performative di Palermo, e il Comune di Terrasini. Questa sinergia tra organizzazioni locali ed esperti del settore promette un festival ricco di spettacoli coinvolgenti e momenti di intrattenimento.

Durante le tre giornate del festival, le vie e le piazze di Terrasini si trasformeranno in un grande palcoscenico all’aperto, ospitando artisti di strada provenienti da tutto il mondo. Giocolieri, acrobati, clown, musicisti e performer di ogni genere daranno vita a performance uniche e sorprendenti.





Il festival prenderà il via venerdì 26 luglio presso il Parco Giochi, con laboratori di circo per i bambini dalle 17 alle 18, curati da Circ’Opificio. Alle 18:15 partirà una colorata parata che culminerà in Piazza Borsellino e Falcone, dove la giornata sarà rallegrata all’insegna della musica con un dj set. Quindi il brindisi inaugurale alle 18:45. Alle 19, Peppino Marabita presenterà “Malleabile”, un affascinante spettacolo di teatro fisico e arti circensi, seguito alle 22:30 dallo spettacolo di circo contemporaneo “9 minuti e 40 secondi” di Cirque Passe Passe. Sempre il 26 luglio, Piazza Mediterraneo, nel Villaggio dei Pescatori, ospiterà dalle 19:45 “Stop!” di Circo Ramingo, uno spettacolo di teatro di strada, seguito alle 20:30 da “Waiting for the Miss” di Jenny Pavone, che combinerà clown e acrobatica aerea. La serata si concluderà con “Noura” di Marta Ruffino, una performance di teatro e danza col fuoco alle 21:30.

Sabato 27 luglio, i laboratori di circo per i bambini si ripeteranno, sempre dalle 17 alle 18, al Parco Giochi. La sera, Piazza Borsellino e Falcone vedrà in scena “Imaginarius” di Talia Circus Company, un coinvolgente spettacolo di circo contemporaneo, dalle 21:00 alle 21:45, seguito alle 23:00 dal concerto di musica sudamericana di Pacha Kama. Piazza Duomo sarà animata da “Stop!” di Circo Ramingo dalle 18:30 alle 19:00 e da “Malleabile” di Peppino Marabita dalle 19:15 alle 19:45. Piazza Mediterraneo offrirà una replica di “Stop!” alle 20:00 e lo spettacolo di teatro e danza col fuoco “Noura” di Marta Ruffino alle 22:00.





Domenica 28 luglio, l’ultima giornata del festival, inizierà ancora una volta con i laboratori di circo per i bambini dalle 17 alle 18 al Parco Giochi. Piazza Borsellino e Falcone ospiterà “Malleabile” di Peppino Marabita dalle 18:30 alle 19:30, seguito da “Stop!” di Circo Ramingo dalle 19:15 alle 19:45, concludendosi con un concerto di musica popolare dal mondo di Folkestra alle 23:00. Piazza Duomo vedrà una nuova performance di “Malleabile” di Peppino Marabita dalle 20 alle 20:30, mentre Piazza Mediterraneo ospiterà “Waiting for the Miss” di Jenny Pavone dalle 21:00 alle 21:45 e “Noura” di Marta Ruffino dalle 22:00 alle 22:30.

Il Rama Buskers Festival è un’occasione unica per immergersi nel fantastico mondo delle arti di strada e del circo contemporaneo.

Luogo: Terrasini

