Il 21 e 22 maggio all’’I.C. Ciaccio Montalto di Trapani, nell’ambito della settimana della legalità che l’Istituto dedica a Gian Giacomo Ciaccio Montalto, magistrato ucciso dalla mafia in un attentato messo a segno nel 1983 da Cosa Nostra, si terrà il secondo momento didattico educativo promosso dalla Rete SHE – Salus, Scuole che promuovono Salute.

Si tratta dell’evento denominato “Arte, Pittura e Prevenzione: il potere della creatività contro le dipendenze”. Nel contrasto alle dipendenze, la pittura e la musica si propongono come linguaggi inclusivi e terapeutici in un processo creativo che favorisce la consapevolezza, il dialogo e l’integrazione.

In tale intervento vengono definiti operativamente il “Laboratorio di Pittura Collettiva” e/o “300 grammi”, ideati da Igor Scalisi Palminteri, artista con un passato da frate cappuccino e una laurea in Belle Arti, che mette insieme il senso di fratellanza, l’impegno verso le comunità a rischio di esclusione e la sua creatività, la cui opera “Rusulia”, nel quartiere Sperone di Palermo è stata selezionata tra le 50 migliori opere di street art al mondo per il 2024 dal sito specializzato Street Art Cities.

Tali laboratori utilizzeranno l’arte come strumento di prevenzione e sensibilizzazione e trasformeranno scuole e spazi pubblici delle nove province della Regione siciliana in luoghi di espressione collettiva, memoria e identità prodotti dalle studentesse e dagli studenti nel core curricolo a contrasto e prevenzione dalle dipendenze.

Il Laboratorio di Igor Scalisi Palminteri della durata di 2 giorni, si svolgerà in una scuola di ciascuna delle 9 province siciliane, utilizzando street art e muralismo come strumenti di dialogo, prevenzione e coesione sociale. I partecipanti lavoreranno insieme alla progettazione e realizzazione di un murale

“L’importanza dell’arte quale linguaggio educativo trasversale – dicono il Dirigente dell’Ambito territoriale, Davide Nugnes, e la Dirigente scolastica della scuola polo per la provincia di Trapani, l’Istituto Superiore ‘Florio’ di Erice, Pina Mandina – è fondamentale per suscitare momenti di riflessione e di confronto sulle conseguenze che l’uso di sostanze stupefacenti produce nei giovani e nelle loro famiglie, e nel recupero della dimensione dell’emotività e della comprensione del Sè e dell’altro attraverso la creatività e la bellezza”.

Tutti gli interventi e le azioni che la rete regionale Salus – Scuole SHE Sicilia realizza, hanno la direzione dell’USR Sicilia nelle nove province della Regione.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.