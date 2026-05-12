Palermo è pronta a ospitare “ArtigianIA”, l’evento di presentazione del nuovo Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management delle Imprese Artigiane e delle Pmi, in programma venerdì 15 maggio alle 11 nell’aula Magna del Complesso Monumentale dello Steri in piazza Marina.

L’iniziativa, promossa da Confartigianato Imprese, Confartigianato Sicilia, Ministero dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi di Palermo, rappresenta un momento strategico per il futuro della formazione universitaria legata al mondo dell’artigianato e delle piccole e medie imprese.

L’appuntamento si inserisce nel dibattito nazionale su innovazione, intelligenza artificiale e sviluppo delle competenze per le Pmi, con l’obiettivo di creare nuove figure professionali altamente specializzate nel management delle imprese artigiane.





Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Emanuele Alessandro Virzì, Presidente di Confartigianato Imprese Sicilia, Roberto Lagalla, Sindaco della Città di Palermo, Edmondo Tamajo, Assessore Regionale alle Attività Produttive della Regione Siciliana, e Girolamo Turano, Assessore Regionale all’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana.

Nel corso della mattinata è prevista la presentazione del “Quinto Radar Artigiano” a cura di Giorgio De Rita, Segretario Generale del Censis, che offrirà un’analisi aggiornata sullo stato e le prospettive del comparto artigiano in Italia.





A seguire, Marcantonio Ruisi, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo, illustrerà nel dettaglio il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management delle Imprese Artigiane e delle Pmi, evidenziandone obiettivi formativi, opportunità occupazionali e connessioni con il tessuto produttivo.

Lo scenario sarà affidato a Giulio Sapelli, storico ed economista e Presidente della Fondazione Germozzi, con un intervento dedicato al tema “L’alta formazione artigiana: colmare un vuoto strategico per lo sviluppo”.

Tra gli interventi principali, Marco Granelli, Presidente di Confartigianato Imprese, approfondirà “Il valore artigiano nell’era dell’intelligenza artificiale: competenze, identità, futuro”, mentre Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, e Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana, interverranno sul tema “Università e territori: costruire nuove filiere della conoscenza per le Pmi”.





Le conclusioni saranno affidate alla Senatrice Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, a conferma del rilievo nazionale dell’iniziativa.

A moderare l’incontro sarà Nino Amadore, corrispondente da Palermo de Il Sole 24 Ore.

L’evento rappresenta un’occasione unica per studenti, imprese, istituzioni e professionisti interessati al rapporto tra università, innovazione e sviluppo delle imprese artigiane e delle PMI, con particolare attenzione alle nuove sfide poste dalla trasformazione digitale e dall’intelligenza artificiale

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.