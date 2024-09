Per la Fondazione Giuseppe Fava, settembre è un mese molto importante, perché il 15 del 1925, a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, nasceva Pippo Fava.

Anche quest’anno la Fondazione celebrerà il grande intellettuale siciliano e lo farà con l’evento dal titolo “Ascoltando Pippo Fava”, che si svolgerà a Catania, domenica 15 settembre, alle ore 18.30, presso la corte della Galleria di Arte Moderna, in via Castello Ursino 26.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Catania, celebra il 99° anniversario della nascita di Pippo Fava con un reading di racconti e brani tratti dal libro “Pagine”. Le letture saranno affidate all’attore David Coco e all’attrice Manuela Ventura, con il coordinamento di Orazio Torrisi.

“Pagine” è stata una rubrica di successo del quotidiano «La Sicilia», pubblicata tra il 1967 e il 1969, nella quale Fava, con cadenza settimanale, pubblicava racconti, favolette, elzeviri, pagine di diario. Nel 1969 infine pubblicato il libro (con lo stesso titolo della rubrica) che raccoglie appunto le pagine più belle, selezionate dallo stesso autore. Questo libro è ormai pressoché introvabile (ultima edizione MESOGEA, Messina, 2011) e anche per tale ragione la Fondazione Fava ha scelto di proporre la lettura di alcuni brani, per farne conoscere il contenuto, invitare chi ha la fortuna di averlo in libreria a leggerlo o rileggerlo, e suscitare in chi invece non lo conosce, soprattutto i giovani, il desiderio di trovarlo, magari acquistandolo online, dove capita di trovare qualcuno che lo mette in vendita, e di leggerlo.

“Pagine” è un libro nel quale Fava, come sempre, mette al centro l’uomo, raccontando i tanti tipi di umanità che popolano il mondo. Vi sono fatti e personaggi realmente esistiti, racconti autentici e drammatici, storie quotidiane attraversate da individui che non sono banalizzati o costruiti secondo una fisionomia siciliana, ma sono universali e quindi in ogni dove riconoscibili, tangibili nell’esistenza comune. Personaggi che vivono e fanno esperienza di amore, paura, incertezze, tutti sentimenti che si mescolano con il grottesco della condizione umana, con la maniera buffa con cui sono organizzati i rapporti fra gli uomini. Nella penna eccellente dell’autore siciliano, uno dei più grandi intellettuali del Novecento, ogni racconto contenuto in “Pagine”, così come nella sua intera opera letteraria, assume movimento, prestandosi non solo alla lettura ma anche alla rappresentazione teatrale.

La lettura di questi brani, grazie alla bravura di David Coco e Manuela Ventura, è capace di sottolineare i tratti più vivi dell’opera di Pippo Fava, regalando agli spettatori un’esperienza unica e preziosa. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.

Luogo: Corte Galleria d’Arte Moderna Catania, via Castello Ursino , 26

