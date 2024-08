Hanno partecipato con grande interesse le donne cui era rivolto il “Corso di difesa personale” tenuto dal maestro Domenico Cocuzza, svoltosi presso l’associazione “Asd Passo a due danza”, diretta dalla maestra Francesca Raffaele, società affiliata ASI Catania, comitato provinciale diretto da Angelo Musmeci.

“Era da tempo che volevo istituire un corso di difesa personale per le donne – dichiara la maestra Francesca Raffale – e finalmente ci sono riuscita. Il maestro Domenico Cocuzza e sua moglie Rita ci hanno regalato 4 giorni di studio che ci hanno dato non solo degli strumenti per poterci difendere, ma soprattutto la consapevolezza che noi donne possiamo, in qualche modo, reagire e non farci prendere dal panico e dalla paura. Torneremo ad invitare il maestro nel corso dell’anno per altre lezioni. Grazie di cuore a Cocuzza e al presidente dell’Asi di Catania Angelo Musmeci per averci dato quest’opportunità”.

La difesa personale é utile alle donne per immettere in loro maggiore sicurezza e consapevolezza di sé. “Non è la prima volta che insieme al maestro Cocuzza organizziamo corsi di difesa per le donne – dice Angelo Musmeci – e ogni volta riscuotono un grande successo e tanto entusiasmo. Il mondo femminile ha tanta voglia di imparare e le donne hanno la possibilità di conoscere se stesse. Continueremo in questo senso con il maestro Cocuzza a diffondere la cultura delle arti marziali, utilizzate anche per una cultura dell’anti violenza, per affrontare eventuali momenti di panico o paura”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.