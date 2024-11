Domenica prossima 24 novembre 2024 a partire dalle ore 9:00 si terrà l’assemblea elettiva provinciale del comitato ASI di Catania al centro congressi International Airport hotel di via San Giuseppe alla Rena, 94 – Catania. Un momento importante di condivisione, ma anche di bilancio per il comitato provinciale ASI di Catania presieduto dal dott. Angelo Musmeci.

L’assemblea elettiva di domenica ricade nel 30º anno di attività dell’ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) che, come ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni e dal dipartimento Sport e Salute del ministero, si occupa di attività sportive a livello amatoriale, con centinaia di associazioni affiliate.

L’ASI, da sempre, si distingue infatti nell’ambito dello sport, della cultura e del sociale, intervenendo con numerosi appuntamenti ed eventi rivolti agli amanti dello sport, ma soprattutto ai più giovani, come opportunità di crescita e di formazione.

Nel corso della mattinata, domenica prossima, ci saranno anche il rinnovo del consiglio direttivo e l’elezione del presidente, ma soprattutto momento tanto atteso è la consegna del premio “Benito Paolone” che ancora una volta verrà consegnato ad una delle associazioni affiliate ASI che si sono particolarmente distinte nel settore di appartenenza. Del resto, il premio è intitolato alla memoria dell’illustre cittadino catanese che in vita si è tanto speso per lo sport.

“Invito tutte le nostre associazioni a partecipare alla prossima assemblea – commenta Angelo Musmeci, presidente Asi Catania – sia per trascorrere una mattinata insieme, ma anche e soprattutto per tracciare un bilancio della nostra attività, accogliendo proposte migliorative e discutendo della nostra presenza sul territorio. Invito anche gli sportivi e le associazioni che vogliono conoscere il nostro operato e che desiderano affiancarsi a noi in questo percorso costruttivo che abbiamo intrapreso tanti anni fa mirato a promuovere lo sport e un sano stile di vita sia tra i cittadini più grandi che tra le nuove generazioni”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.