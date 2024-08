Sarà presentata venerdì 2 agosto alle ore 10.00 presso la Sala Stampa del Comune di Acireale la nona edizione dell’Etna Afro Festival, quest’anno ricca di novità.

Colori, musica e danza africana scalderanno gli animi e porteranno gli spettatori in un viaggio senza confini, alla scoperta dei ritmi travolgenti e ricchi di energia della cultura musicale e artistica dell’Africa dell’ovest. La manifestazione è giunta alla nona edizione ed è organizzata da Afrodanzando di Acireale l’associazione affiliata ASI Catania (presidente è il dott. Angelo Musmeci) guidata dalla presidente Marina Cannavò, con la direzione artistica del percussionista francese Mohamed Med Camara. Il Primo evento dell’Etna Afro Festival 2024 si terrà il 04 agosto in piazza Duomo ad Acireale, dalle 19:00 alle 21.00, dove si terrà una lezione di danza aperta al pubblico.

Venerdì 9 agosto 13 artisti si esibiranno sempre in piazza Duomo ad Acireale alle 21.00. Si tratta dei maestri Yansane Fatoumata, Alya Makiti Camara, Mohamed Bangoura, Moussa N’Tanga Camara, Bamba Camara, Balla Camara, Sourakata Dioubate, Bobzi Record, Mohamed Med Camara, provenienti dalla Guinea, Harouna Dembele dal Burkina Faso, Madou Konate e Thomas Guei dalla Costa d’Avorio. Novità di quest’anno la presenza del coreografo originario della Costa d’Avorio Georges Momboye, fondatore della prima scuola di danze africane a Parigi. Georges è un ballerino e coreografo ivoriano residente a Parigi, considerato fra i più rappresentativi esponenti della danza e del balletto contemporanei africani. La sua opera, ispirata tra l’altro a quella di Alvin Ailey, Brigitte Matenzi, Rick Odums e Gisèle Houri, è caratterizzata dalla contaminazione fra la tradizione africana e la cultura occidentale della danza, in particolare del balletto classico. Ha realizzato numerose coreografie di balletti rappresentati in tutto il mondo e pluripremiati, sia con la propria compagnia (la Georges Momboye Dance Company, fondata nel 1992) che con altri artisti. Fra le sue opere di maggior successo si possono citare la reinterpretazione de La sagra della primavera di Igor’ Fëdorovič Stravinskij e le coreografia dello spettacolo circense Afrika! Afrika! Ha curato le coreografie della cerimonia di inaugurazione dei Mondiali di calcio in Sud Africa e in ultimo, quest’anno, è stato coreografo e direttore artistico della cerimonia di Inaugurazione della Coppa d’Africa 2024.

Gli artisti saranno terranno dei workshop di danza e musica durante la settimana dell’Etna Afro Festival 2024 International Camp, in località Femminamorta, dove accoglieranno un centinaio di allievi provenienti da tutte le parti del mondo. Saranno proprio gli allievi a chiudere la manifestazione con un’esibizione di danza e musica, insieme agli artisti, domenica 11 agosto, alle 21.00, in piazza Marconi ad Acireale.

