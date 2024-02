È catanese il nuovo allenatore della Nazionale italiana Seniores di karate: Santo Torre, 70 anni, la maggior parte dei quali trascorsi sul tatami, ottavo Dan, ha appena ricevuto il prestigioso incarico che gli permetterà di portare la squadra sia agli europei che ai mondiali.

Direttore tecnico del T-Trainer C.S.K.S. Centro Studi Karate Shotokan di Catania, responsabile nazionale dello stile Shotokan della Fijlkam, di cui è anche componente della commissione nazionale insegnanti tecnici e docente e consulente tecnico in varie nazioni nel mondo, il maestro Torre ha già ricoperto in passato ruoli prestigiosi e gratificanti, riuscendo a formare veri campioni che si sono distinti nelle gare più importanti. “Da quest’anno ho l’incarico di allenatore della nazionale seniores – racconta. Sono molto felice e per me è un grande impegno, perché si lavora per i campionati europei e del mondo, insomma per le gare più prestigiose. In passato ho fatto due quadrienni olimpici, avevo smesso circa 10 anni fa quando abbiamo chiuso in bellezza con l’Italia prima nel mondo. Ora, ripetere di nuovo le stesse cose, oggi come oggi, è un po’ più difficile, fondamentalmente perché non c’è più il materiale di ieri: i ragazzi allora avevano un certo atteggiamento mentale, mentre nei ragazzi di oggi c’è un grande calo, in tutto lo sport, non solo nel karate. Pertanto, sì sono felice che la federazione abbia pensato a me e a questa nomina, tra l’altro io avevo già un incarico nazionale dello stile Shotokan e faccio parte anche della commissione insegnanti tecnici, ma questo è un impegno che richiede molte più responsabilità, mi vedrà per diverso tempo fuori città, in giro per l’Italia, per il mondo. Dovremmo prepararci per l’europeo che si svolge a maggio e per il mondiale che si svolgerà a novembre. Spero di riuscire o di avere un po’ di fortuna, come quella che ho avuto un po’ di anni fa. Si viaggia tanto, in Australia, in Giappone, al Cairo, i campionati si fanno sempre all’estero e questo per me comporterà un gran sacrificio, perché ho un’associazione e quindi dovrò lasciare qualcuno che se ne occupi, anche se c’è mio figlio che lavora qui con me, ma si sa, gli allievi cercano sempre il maestro!”.

Curriculum:

Direttore tecnico del “C.S.K.S. Centro Studi Karate Shotokan” di Catania e Vittoria, ed ex agonista e componente della nazionale italiana Federazione Sportiva Italiana Karate (FESIKA). Dal 1969 al

1984 calca molti tatami d’Italia e d’Europa partecipando a tantissimi campionati nazionali ed internazionali, individuali ed a squadra, ottenendo sempre ottimi risultati. Prevalentemente agonista di kumitè, ed in seguito specialista nel kata. Santo Torre nel 1968 si reca a Milano per studiare il karate sotto la guida diretta del famoso maestro giapponese Hiroshi Shirai, il maestro che ha fatto grande il karate italiano di ieri. Santo Torre ha inoltre studiato karate con altri famosissimi maestri come Masatoshi Nakayama, Keinosuke Enoeda, Taiji Kase, Tsuyama Katsumiro, Shogi Nagamine, ecc.

Santo Torre nel 1977 ritorna nella sua terra d’origine, Catania, in Sicilia, dove insieme alla moglie Eleonora fonda la prima associazione di karate il “C.S.K.S.” (centro studi karate Shotokan), quindi sceglie l’insegnamento del “karate do” e di conseguenza in parte abbandona l’agonismo, continuando ugualmente a viaggiare da Catania a Milano, dove risiedeva il suo maestro; in modo tale da poter ulteriormente perfezionare il suo “karate do”.

