Si trova al San Carlo da Nancy di Roma

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti.

Stando a quanto si è appreso, Crosetto è stato ricoverato al San Carlo da Nancy di Roma.

Il precedente

Lo scorso febbraio, il ministro della Difesa è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di un forte dolore al petto. Si era presentato al pronto soccorso dello stesso ospedale in cui si trova adesso, dove gli è stata diagnosticata una lieve pericardite, un’infiammazione della membrana del cuore che non aveva causato danni cardiaci.

Crosetto, 61 anni, aveva già avuto problemi cardiaci nel 2013.