La squadra Aslti di calcio “Sporting Warriors”, è tornata in campo per una partita amichevole con una rappresentanza formata dal personale sanitario dell’ospedale Civico e della RSA Villa delle Palme. L’incontro, stamattina, a Palermo, ai campi del Don Orione.

Nuova esperienza, dunque, per i ragazzi guariti dal cancro e inseriti nel progetto “Dalla cura al prendersi cura” dell’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili e del Ministero delle Politiche sociali.

La partita precede il campus formativo al quale i componenti della squadra e lo staff di Aslti, parteciperanno il mese prossimo a Taranto. “Sarà un’altra occasione per cementare il gruppo – sottolineano Antonella Gugliuzza e Ilde Vulpetti, presidente e direttrice dell’area operativa di Aslti – come lo scorso anno abbiamo scelto di proporre il campus per unire al confronto sportivo con altre realtà’, momenti di svago e di socialità che rientrano tra gli obiettivi del nostro progetto”. Tra i giocatori della squadra composta dal personale sanitario, c’è l’infermiere dell’unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell’Arnas Civico, Roberto Morici, che sottolinea “il valore etico e morale dell’incontro ma anche la grande emozione nel rincontrare ex pazienti seguiti con cura e professionalità per tanti mesi e ora guariti e avviati a un percorso di reinserimento sociale”.

Ai campi del Don Orione, la squadra è stata accompagnata dagli allenatori Uefa B, Giuseppe Furfari e Daniele Cacciato e dalla mental coach, Rosellina Domilici.

