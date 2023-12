Soddisfazione viene espressa dal coordinatore regionale dell’ Udc Decio Terrana per la proroga dei contratti al 31 Marzo del 2024 di alcuni professionisti operanti presso l’ Asp di Caltanissetta a seguito delle indicazioni espresse dal Commissario Straordinario Dott. Ing. Alessandro Caltagirone, a fine di poter assicurare i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

In precedenza con una circolare assessoriale e’ stato espressamente previsto che, nelle more della definizione di tutti gli adempimenti, le Aziende Sanitarie possono procedere alla proroga, ove ritenuto necessario, dei rapporti in essere in scadenza, per assicurare l’espletamento di tutte le attività di gestione ordinaria e per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, sempre in coerenza con il rispettivo fabbisogno di personale e nei limiti imposti dalle direttive Assessoriali. “Esprimo un particolare apprezzamento per le proroghe – ha dichiarato Decio Terrana – che daranno sicuramente serenità ai numerosi professionisti, ma soprattutto per gli educatori, una figura professionale che mi auguro possa trovare presto anche un riconoscimento regionale con una normativa specifica che ne riconosca il ruolo anche nelle istituzioni scolastiche, l’ Asp di Caltanissetta diretta dal Dott. Ing. Alessandro Caltagirone manifesta una particolare sensibilita’ per le professionalità operanti al suo interno e i servizi da assicurare agli utenti.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.