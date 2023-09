PALERMO 29 SETTEMBRE 2023 – Il Direttore sanitario, Franco Cerrito, e l’oculista dell’ambulatorio del Presidio territoriale di assistenza “Albanese” dell’Asp di Palermo, Egidio Gonzales, hanno consegnato ai genitori della piccola Serena le lenti a contatto che consentiranno alla bambina di tornare ad avere una ottimale capacità visiva.

Il dispositivo medico era stato tolto dal mercato dall’unica azienda produttrice che opera negli Stati Uniti. Il lunghissimo iter per consentire alla piccola, affetta da afachia chirurgica di tornare ad utilizzare le lentine, si è concluso con il collaudo e la consegna.

“Grazie al coinvolgimento di tutti, con in testa il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che si è fatto personalmente interprete ad ogni livello delle esigenze della bambina – ha sottolineato il Direttore sanitario dell’Asp, Franco Cerrito – abbiamo raggiunto questa mattina l’obiettivo. Non è stato facile perché la lentina era ormai fuori produzione e, nonostante un decreto ad hoc del Ministero della salute (che ha autorizzato in deroga l’immissione nel mercato), recepito immediatamente dall’Assessorato regionale della Salute, convincere l’azienda americana a rimettere in produzione il dispositivo. Ciò, che conta, è che da oggi Serena potrà tornare ad avere un’ottimale capacità visiva”.

L’intero percorso clinico è stato seguito dall’ambulatorio di oculistica del PTA Albanese dell’Asp di Palermo guidato da Egidio Gonzales che ha effettuato valutazione e verifica dei parametri per l’utilizzo del dispositivo Bausch + Lomb Silsoft contact Lenses”, ovvero le lenti in silicone puro consegnate a Serena. (nr)

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.